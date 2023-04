Beursblik: RELX zal outlook 2023 handhaven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX

(ABM FN-Dow Jones) RELX zal bij de aanstaande jaarvergadering op 20 april vermoedelijk solide vooruitzichten met de markt delen. Dit verwachten analisten van Credit Suisse. RELX zei eerder al te verwachten dat de onderliggende omzet en de operationele winst harder zullen groeien dan de historische trends, "en het is niet waarschijnlijk dat hierin verandering wordt aangebracht, ondanks meer onzekere en volatiele macro-economische vooruitzichten na de recente bankencrisis", aldus de analisten. Credit Suisse wijst erop dat de aandeelhoudersvergadering kort op de jaarcijfers volgt en dat er daarom meestal geen wijzigingen worden aangebracht door RELX. De enige keer in het recente verleden dat dit wel gebeurde, was in april 2020, toen als gevolg van de coronacrisis. Daardoor kwam de evenemententak van RELX stil te liggen. Dat was aanleiding voor het bedrijf om de outlook in te trekken en het aandeleninkoopprogramma deels op te schorten. Credit Suisse rekent voor dit jaar op een autonome groei van 6,8 procent en handhaaft het Outperform advies voor RELX met een koersdoel van 28,60 Britse pond. De zakenbank merkt nog op dat RELX dit jaar voor 800 miljoen pond aan eigen aandelen wil inkopen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.