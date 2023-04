Wall Street lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.137,63 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.886,47 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 12.123,47 punten.

De markt richtte zijn vizier vrijdag met name op de financials. JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo trapten het cijferseizoen af met de publicatie van beter dan verwachte kwartaalcijfers. Beleggers waren met name benieuwd hoe de ineenstorting van Silicon Valley Bank en twee andere Amerikaanse kredietverstrekkers de grote banken zou kunnen treffen.

Analisten zeiden dat sterke bankinkomsten de Federal Reserve zou kunnen geruststellen dat de centrale bank door kan gaan met verdere renteverhogingen, terwijl het de effecten afweegt van de bankencrisis.

ING verwacht dat de Fed in mei de rente opnieuw zal verhogen, maar dat dit tevens de piek zal markeren. "Recessierisico's nemen toe en de inflatiedruk neemt af, wat er volgens ons toe zal leiden dat de Fed in het vierde kwartaal van koers verandert", aldus ING.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de verkopen Amerikaanse detailhandel in maart op maandbasis met 1,0 procent is gedaald. Op jaarbasis was sprake van een toename met 2,9 procent.

De Amerikaanse importprijzen zijn in maart op maandbasis met 0,6 procent gedaald, terwijl de exportprijzen daalden met 0,3 procent. Op jaarbasis daalden de importprijzen met 4,6 procent. De exportprijzen daalden op jaarbasis met 4,8 procent.

De industriële productie in de Verenigde Staten is in maart op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 0,4 procent en 0,5 procent.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in februari op maandbasis gestegen met 0,2 procent, terwijl de omzetten stabiel bleven.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april verbeterd, maar de inflatieverwachting steeg ook fors. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 62,0 naar 63,5. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 4,6 procent, tegen 3,6 procent eind maart.

De euro/dollar noteerde op 1,0996. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1028 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1044 op de borden.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,4 procent, ofwel 0,36 dollar, hoger op 82,52 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Maandag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Empire State index New York, gevolgd door het vertrouwen onder huizenbouwers in april.



Bedrijfsnieuws

JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo wisten met het openen van de boeken de winstverwachtingen te verslaan. Wel moesten de banken meer geld in de stroppenpot voor kredietverliezen stoppen, maar dit had de markt ook verwacht.

JPMorgan steeg circa 7,5 procent, Citigroup noteerde ruim 5,0 procent hoger en Wells Fargo verloor circa 0,2 procent.

UnitedHealth heeft in het eerste kwartaal van 2023 een hogere winst en omzet behaald en verhoogde de outlook voor heel het boekjaar. Het aandeel daalde ongeveer 2,7 procent.

BlackRock had aan het einde van het eerste kwartaal rond de 9 biljoen dollar aan vermogen in beheer, wat 5 procent minder was dan een jaar eerder. Verder daalden de winst en de inkomsten. Het aandeel won circa 3,2 procent.