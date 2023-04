Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, nadat het Internationaal Energieagentschap IEA waarschuwde dat de aangekondigde productieverlaging van OPEC+ eerder dan gedacht en tot groter dan verwachte tekorten zal leiden. Het energieagentschap meldde in zijn maandelijkse rapport bovendien dat de heropening van de Chinese economie tot een recordvraag naar olie zal leiden. De mondiale vraag naar olie zal dit jaar met 2 miljoen vaten per dag stijgen naar een record van 101,9 miljoen vaten olie per dag. Van die groei komt 90 procent van landen die geen deel uitmaken van de Oeso, waarbij de opleving van China als aanjager geldt. Volgens het IEA liet deze groep landen in het eerste kwartaal nog een vraagafname zien van 390.000 vaten olie per dag, vanwege het relatief warme weer en een zwakke prestatie van de industrie. Voor het gehele jaar gaat het IEA uit van een productiegroei met 1,2 miljoen vaten olie per dag tegen een groei van 4,6 miljoen vaten per dag in 2022. Voor de OPEC+ gaat het IEA nu uit van een productiedaling van 760.000 vaten olie per dag voor dit jaar. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,4 procent, ofwel 0,36 dollar, hoger op 82,52 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

