Bescheiden winst AEX in belangrijke inflatieweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is in de afgelopen week licht gestegen. Met een slot van 761,40 punten op vrijdag steeg de AEX op weekbasis fractioneel. Vorige week steeg de index rond een half procent, toen naar 759,84 punten.

De handelsweek begon pas op dinsdag, nadat beleggers konden bijkomen tijdens een lang paasweekend.

De vrees voor de bankencrisis lijkt inmiddels naar de achtergrond verdwenen. Warren Buffett verwedt er een miljoen dollar om, dat geen Amerikaanse spaarder een cent spaargeld zal kwijtraken dit jaar, mocht er een bank omvallen, zei hij eerder deze week.

Berenberg bevestigde in een rapport dat het klimaat voor de grote Nederlandse en Belgische banken gunstig is. Er is geen echte concurrentie om spaargeld en daarom hoeven de banken hun spaarrentes niet te verhogen, terwijl krediet wel veel duurder is geworden. Dat is goed voor de marge van banken.

Over de winstgroei van Europese beursgenoteerde bedrijven is ING minder positief. Deze zal in de tweede helft van dit jaar negatief zijn, terwijl het dieptepunt van de winstgroeiontwikkeling bij Amerikaanse bedrijven al in de eerste helft van dit jaar ligt, volgens Simon Wiersma van ING.

Het cijferseizoen startte vrijdag met de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup. Die wisten de verwachtingen te verslaan, hoewel er wel geld bij moest in de stroppenpot voor kredietverliezen.

CEO Jamie Dimon van JPMorgan zei bij de kwartaalcijfers dat de Amerikaanse economie als geheel nog altijd gezond oogt. “Consumenten blijven spenderen en hebben goede reserves, en bedrijven zijn ook goed in conditie.”

Toch waarschuwde Dimon ook voor “de donkere wolken aan de horizon”. En de recente bankencrisis komt daar bovenop, aldus de CEO. Hoewel de situatie duidelijk anders is dan in 2008, verwacht Dimon dat alle onrust wel voor krappere financieringsvoorwaarden zal zorgen.

De bankencijfers zijn een vroege test voor het uithoudingsvermogen van beleggers, aldus Interactive Investor.

Volgende week openen onder meer ASML, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Netflix en Tesla de boeken.

Kerninflatie hardnekkig maar er zijn lichtpuntjes

Veel aandacht ging afgelopen week ook uit naar inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse inflatie koelde in maart af van 6,0 tot 5,0 procent, waar economen op 5,1 procent rekenden. De kerninflatie steeg zoals verwacht van 5,5 naar 5,6 procent.

Volgens Rabobank is de loondruk afgenomen en zal de Fed zich beperken tot een renteverhoging van 25 basispunten in mei.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de dalende producentenprijzen in de VS in maart. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 2,7 procent, waarmee de inflatie behoorlijk afkoelde ten opzichte van februari.

"Een teken dat we met het aanbreken van de zomermaanden een soortgelijk effect zouden kunnen zien in de inflatiecijfers [voor de consumentenprijzen]", volgens Hewson.

De euro/dollar handelde vrijdag op 1,1030 en werd daarmee op weekbasis rond een procent duurder. Volgens CBC Banque staat de dollar onder druk, nu de markt meer en meer rekening houdt met een versoepeling van het Amerikaanse rentebeleid.

"Het ruikt naar het einde van de renteverhogingscyclus in de VS, en de daling van de dollar is zeker een teken", aldus Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque.

Ook wees Keppenne erop dat uit de notulen van de laatste Fed-vergadering blijkt dat verschillende bankiers overwogen de renteverhogingen te pauzeren, nadat de twee Amerikaanse regionale banken de handdoek in de ring moesten gooien.

WTI kostte vrijdag ruim 82 dollar en werd daarmee op weekbasis meer dan 2 procent duurder.

Stijgers en dalers

ASR steeg afgelopen week 4 procent. Citi Research verhoogde het advies voor ASR van Neutraal naar Kopen, terwijl het koersdoel van 45,00 naar 46,52 ging. UBS verhoogde het advies zelfs van Verkopen naar Kopen, met een koersdoel van 48,00 euro.

Financials deden sowieso goede zaken, op vrijdag geholpen door de goed ontvangen kwartaalcijfers van een aantal grote banken, waaronder vooral JPMorgan. Koploper ING steeg op weekbasis ruim 5 procent en Aegon 2,5 procent.

Ahold Delhaize en KPN belandden afgelopen week onderaan door ex-dividendnoteringen.

Besi is nog altijd een favoriet van Bank of America, maar voor de aanstaande kwartaalcijfers denkt de bank dat ASMI meer kans heeft om positief te verrassen. Citi verhoogde afgelopen week het koersdoel voor ASMI naar 420 euro. Het aandeel steeg afgelopen week ruim een procent naar 360,40 euro. Besi won 3,5 procent op weekbasis.

Philips leverde op weekbasis ruim 4 procent in, na nieuwe problemen met apneu apparaten. Philips moet van de Italiaanse rechter haast maken met de vervanging van ondeugdelijke apneu-apparaten, anders dreigt een dwangsom, schreef Het Financieele Dagblad afgelopen week.

Prosus leverde ruim 3 procent in. Prosus zal nog eens 96 miljoen aandelen Tencent aanmelden in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, om de handel in deze aandelen mogelijk te maken. Dit zou een opmaat kunnen zijn na de verkoop van meer aandelen Tencent door Prosus.

In de AMX deed Allfunds afgelopen week goede zaken, met een plus van 8,5 procent. Flitshandelaar Flow Traders was één van de dalers met een verlies van ruim 3 procent. Air France-KLM daalde meer dan 6 procent op weekbasis na cijfers van Amerikaanse sectorgenoten.

Fagron ging afgelopen week week aan kop met een winst van bijna 10 procent. De magistrale bereider boekte in de eerste drie maanden van 2023 beduidend meer omzet dan voorzien en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Kepler Cheuvreux sprak van een solide update en verhoogde het koersdoel, terwijl Degroof Petercam wees op een bemoedigende jaarstart.

Fugro steeg bijna 8 procent op weekbasis na een positief rapport van ABN AMRO Oddo, waarin het koersdoel naar 20 euro werd verhoogd. Het aandeel sloot vrijdag op 12,65 euro.

In de AScX won TomTom bijna 10 procent op weekbasis nadat de navigatiespecialist zwarte cijfers wist te schrijven in het eerste kwartaal. Daar hadden analisten niet op gerekend. ABN AMRO Oddo sprak van goede resultaten. TomTom herhaalde de outlook voor 2023.

Fastned sloot vlak op weekbasis na het openen van de boeken. Het snellaadbedrijf meldde in een trading update dat aanbestedingsprocedures voor nieuwe locaties langer duren dan verwacht, terwijl er ook vertragingen zijn bij netaansluitingen in Nederland. Analisten vinden de nieuwe doelen van het snellaadbedrijf realistischer.

Pharming verloor op weekbasis bijna 8 procent.