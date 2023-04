Financials aan kop in lichtgroene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is licht hoger het weekend ingegaan, waarbij financiële waarden profiteerden van positieve kwartaalcijfers van Amerikaanse sectorgenoten, maar hawkish opmerkingen van de Fed de stemming iets drukten. De AEX steeg vrijdag 0,1 procent met een slot van 761,40 punten. Op weekbasis won de hoofdgraadmeter 0,2 procent. JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo wisten de winstverwachtingen ruim te verslaan. Wel moesten de banken meer geld in de stroppenpot voor kredietverliezen stoppen, maar dit had de markt ook verwacht. CEO Jamie Dimon van JPMorgan zei in een toelichting dat de Amerikaanse economie als geheel nog altijd gezond oogt. “Consumenten blijven spenderen en hebben goede reserves, en bedrijven zijn ook goed in conditie.” Wel waarschuwde Dimon voor “donkere wolken aan de horizon”. En de recente bankencrisis komt daar bovenop, aldus de CEO. Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de detailhandelsverkopen in de VS in de maand maart. Die daalden harder dan verwacht, met 1,0 procent op maandbasis. Gerekend werd op een daling van 0,5 procent. Het is de vierde daling in vijf maanden tijd, en een teken dat de Amerikaanse economie vertraagt. En dus zou de Federal Reserve in mei wel eens voor het laatst de rente kunnen verhogen, denken economen van ING. Zij voorspellen een renteverhoging van 25 basispunten. Fed-bestuurder Christopher Waller benadrukte vrijdag echter dat de Fed de rente moet blijven verhogen, omdat de inflatie nog altijd te hoog is. "Omdat de financiële condities niet aanzienlijk zijn verkrapt, de arbeidsmarkt sterk blijft en de inflatie ver boven de doelstelling ligt, moet het monetaire beleid verder worden verkrapt", zei Waller tijdens een toespraak in Texas. Consumenten lijken het daar mee eens te zijn. Uit cijfers van de Universiteit van Michigan bleek vrijdag dat de inflatieverwachting voor 12 maanden is gestegen van 3,6 naar 4,6 procent. "De volatiliteit in de inflatieverwachtingen blijft beperkt tot de korte termijn, aangezien de inflatieverwachtingen op lange termijn opmerkelijk stabiel zijn gebleven", benadrukte Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan. Amerikanen denken dat de inflatie de komende vijf jaar gemiddeld 2,9 procent per jaar zal bedragen. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0989. WTI-olie kostte bijna 83 dollar. Stijgers en dalers Aegon steeg ruim anderhalf procent, ING en koploper ABN AMRO bijna 4 procent. Onder de hoofdaandelen wogen Ahold en KPN op de koersvorming vanwege ex-dividend noteringen. Hekkensluiter Philips verloor daarnaast bijna 3,5 procent. In de AMX steeg Fagron ruim anderhalf procent. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor Fagron na de kwartaalcijfers eerder deze week. Eurocommercial steeg meer dan 2,5 procent, terwijl Inpost meer dan 2 procent verloor. In de AScX won TomTom ruim 7 procent nadat de navigatiespecialist zwarte cijfers wist te boeken in het eerste kwartaal. Daar hadden analisten niet op gerekend. ABN AMRO Oddo sprak van goede resultaten. TomTom herhaalde ook de outlook voor 2023. Bouwer BAM daalde dik 4 procent vanwege een ex-dividend notering. Kendrion ging aan kop met een plus van ruim 7,5 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren rond het Amsterdamse slot rond een half procent lager. Bron: ABM Financial News

