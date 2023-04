Wall Street afwachtend richting opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een voorzichtige opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 500 nagenoeg vlak, maar lijkt de Nasdaq wel duidelijk lager te starten.

Donderdag eindigde Wall Street nog flink hoger, gesteund door nieuw bewijs van een afkoelende inflatie in de Verenigde Staten.

Vrijdag draait het om de resultaten van BlackRock, Wells Fargo, Citigroup en JPMorgan Chase.

Marktanalist Naeem Aslam was vooral benieuwd naar die laatste.

"Het belangrijkste wat we tijdens dit winstseizoen van de bank willen horen is hoe zij denkt dat de kredietgroei is en welke risico's de banken zien met de aanhoudende kredietcrisis, aangezien de consumentenrente nog steeds torenhoog is en dat waarschijnlijk nog wel even zal blijven", aldus de chief investment officer van Zaye Capital.

CEO Jamie Dimon van JPMorgan vindt wel dat de Amerikaanse economie als geheel nog altijd gezond oogt. “Consumenten blijven spenderen en hebben goede reserves, en bedrijven zijn ook goed in conditie.”

Toch waarschuwt Dimon ook voor “de donkere wolken aan de horizon”. En de recente bankencrisis komt daar bovenop, aldus de CEO. Hoewel de situatie duidelijk anders is dan in 2008, verwacht Dimon dat alle onrust wel voor krappere financieringsvoorwaarden zal zorgen.

Op macro-economisch vlak is er vrijdag aandacht voor de detailhandelsverkopen in de VS in de maand maart. Die daalden harder dan verwacht, met 1,0 procent op maandbasis. Gerekend werd op een daling van 0,5 procent.

Het is de vierde daling in vijf maanden tijd, en een teken dat de Amerikaanse economie vertraagt.

De Amerikaanse importprijzen zijn in maart harder gedaald dan verwacht. De importprijzen daalden met 0,6 procent op maandbasis. Er werd door analisten gerekend op een beperkte afname van 0,1 procent op maandbasis. De exportprijzen daalden in maart met 0,3 procent op maandbasis.

Later vanmiddag staan de industriële productie en het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan nog op de rol.

De euro/dollar noteert vrijdagmiddag op 1,1040. WTI-olie is iets duurder en kost ruim 82 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo wisten met het openen van de boeken de winstverwachtingen te verslaan. Wel moesten de banken meer geld in de stroppenpot voor kredietverliezen stoppen, maar dit had de markt ook verwacht.

JPMorgan lijkt vrijdag 6 procent hoger te gaan openen, Citigroup noteert voorbeurs 2 procent hoger en Wells Fargo ligt op koers voor een openingswinst van 4 procent.

UnitedHealth heeft in het eerste kwartaal van 2023 een hogere winst en omzet behaald en verhoogde de outlook voor heel het boekjaar. Het aandeel stijgt voorbeurs licht.

BlackRock had aan het einde van het eerste kwartaal rond de 9 biljoen dollar aan vermogen in beheer, wat 5 procent minder was dan een jaar eerder. Verder daalden de winst en de inkomsten. Het aandeel lijkt wel anderhalf procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd. De S&P 500 won 1,3 procent op 4.146,22 punten, de Dow Jones index steeg 1,1 procent op 34.029,69 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 12.166,27 punten.