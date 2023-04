Citigroup verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft in het eerste kwartaal van 2023 hogere resultaten geboekt die ook beter waren dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse bank. "Citi leverde sterke operationele prestaties, met een goede omzetgroei en kostenbeheersing ondanks het tumultueuze klimaat voor banken", zei CEO Jane Fraser in een toelichting. De inkomsten van Citigroup stegen van 19,2 miljard naar 21,4 miljard dollar. Bij de personal banking en vermogensbeheertak namen de opbrengsten toe van 5,9 naar 6,5 miljard dollar. Het leeuwendeel van de inkomsten kwam bij de institutionele tak vandaan. Hier bleef de omzet op jaarbasis nagenoeg stabiel rond 11,2 miljard dollar. Deze divisie kon wel profiteren van stijgende inkomsten uit aandelen- en obligatiehandel op kwartaalbasis. Op jaarbasis vielen de opbrengsten uit aandelenhandel echter tegen, met een daling van 25 procent. Onder de streep resteerde in het eerste kwartaal een nettowinst van 4,6 miljard dollar, of 2,19 dollar per aandeel, van 4,3 miljard of 2,02 dollar per aandeel in dezelfde periode in 2022. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,86 dollar. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op inkomsten van 20,02 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,65 dollar. De stroppenpot voor kredietverliezen bedroeg aan het eind van het eerste kwartaal 17,2 miljard dollar, van 15,4 miljard dollar aan het eind van 2022. Het aandeel Citigroup noteert voorbeurs ruim 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.