Weer winststijging voor JPMorgan Chase

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw meer winst behaald en presteerde beter dan analisten hadden verwacht, dankzij fors gestegen inkomsten. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse zakenbank.

CEO Jamie Dimon sprak van sterke prestaties, met een record aan inkomsten. Daarbij steeg de CET1 kapitaalratio naar 13,8 procent. Dat is ruim meer dan de 12,5 procent die vereist is.

Dimon merkte op dat de consumentenbestedingen gezond bleven. Aan de zakelijke kant was er meer tegenwind, zo bleven de fees “uitdagend”, volgens de topman. Maar de economie als geheel vindt Dimon nog altijd gezond ogen. “Consumenten blijven spenderen en hebben goede reserves, en bedrijven zijn ook goed in conditie.”

Toch waarschuwt Dimon ook voor “de donkere wolken aan de horizon”. En de recente bankencrisis komt daar bovenop, aldus de CEO.

Hoewel de situatie duidelijk anders is dan in 2008, verwacht Dimon dat alle onrust wel voor krappere financieringsvoorwaarden zal zorgen.

“Hoewel we hopen dat deze wolken zullen optrekken, is het bedrijf voorbereid op een breed scala aan uitkomsten”, aldus Dimon.

Resultaten

JPMorgan Chase boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 12,6 miljard dollar, ofwel 4,10 dollar per aandeel, in vergelijking met 2,63 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal verdiende de bank 3,57 dollar per aandeel.

Vooraf geraadpleegde analisten rekenden voor het eerste kwartaal op een nettowinst van 3,41 dollar per aandeel.

De bank moest afgelopen kwartaal bijna 2,3 miljard dollar reserveren voor eventuele kredietverliezen. Vorig jaar was dit 1,5 miljard dollar. In het vierde kwartaal stopte JPMorgan ook 2,3 miljard dollar in de zogeheten stroppenpot.

De inkomsten stegen van 30,7 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022 naar 38,3 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. In het vierde kwartaal van vorig jaar boekte JPMorgan 34,5 miljard dollar aan inkomsten.

Het aandeel JPMorgan Chase noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 6,0 procent hoger.