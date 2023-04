Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in afwachting van de kwartaalcijfers van een aantal Amerikaanse grootbanken die vanmiddag worden gepubliceerd en een aanhoudend milder renteklimaat.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 462,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.779,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 7.497,01 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.863,46 punten.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets doen beleggers het rustig aan, nu de verwachting is dat centrale banken het ook rustiger aan zullen doen met het verhogen van de rentes. Cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen op donderdag voedden dit, aldus Aslam.

Deze cijfers sterken de verwachting dat de inflatie in de komende periode verder afneemt, merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "Hierdoor groeit de overtuiging in de markt dat de Fed het daarom wellicht bij één renteverhoging zal laten in plaats van nog twee."

Vanmiddag gaat op Wall Street het resultatenseizoen definitief van start.

De grootste banken van Amerika maken zich op om de beleggers te laten zien in welke mate ze verschillen van Silicon Valley Bank en andere in moeilijkheden verkerende banken die de sector vorige maand in een crisis brachten.

JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo zijn vandaag aan de beurt. Volgende week zullen Bank of America en Goldman Sachs op dinsdag rapporteren.

Ondanks het huidige optimisme is niet iedereen positief over de toekomstige evolutie van de beurskoersen. Chris Toomey van Morgan Stanley is bearish voor aandelen en verwacht een 'dramatische' uitverkoop.

De Franse inflatie is in maart gedaald, maar minder sterk dan eerder gedacht. De prijzen stegen in maart met 5,7 procent op jaarbasis tegen een voorlopige meting van 5,6 procent. Ook op maandbasis stegen de consumentenprijzen meer dan eerder berekend, in dit geval met 0,9 procent tegen een oude calculatie van 0,8 procent. In februari kwam de inflatie op jaarbasis uit op 6,3 procent en op maandbasis op 1,0 procent.

Voor vanmiddag staan er in de Verenigde Staten vijf macro-economische cijfers op de agenda. Dat zijn de detailhandelsverkopen, de industriële productie en de importprijzen over maart, het voorlopige consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over april en de bedrijfsvoorraden over februari.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen heeft vandaag een onderhoud met collega van de Bank of England Andrew Bailey.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 82,28 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 86,28 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,2 procent. De mondiale vraag naar olie zal dit jaar volgens de IEA met 2 miljoen vaten per dag stijgen naar een record van 101,9 miljoen vaten olie per dag. Van die groei komt 90 procent van landen die geen deel uitmaken van de Oeso, waarbij de opleving van China als aanjager geldt.

De euro/dollar noteerde op 1,1060. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1067 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1049 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Hermes International heeft de omzet in de eerste maanden van dit jaar flink zien aantrekken, aangejaagd door toerisme en nieuw geopende winkels. De koers van het aandeel Hermes noteerde 0,9 procent hoger. Eerder deze week kwam concurrent LVMH ook al met goede cijfers. Het aandeel LVMH boekte vrijdag een half procent koerswinst.

Covestro heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. De koers van het aandeel noteerde 0,8 procent hoger.

In Parijs daalde de koers van het aandeel Alstom met 2,5 procent, terwijl daar aan de zijde van de koerswinsten weinig opwindends plaatsvond. Alstom ziet zijn CFO vertrekken en kreeg ook een adviesverlaging van Deutsche Bank.

In Frankfurt was het juist aan de minzijde redelijk saai, terwijl de koers van het aandeel Vonovia 3,3 procent opliep.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 won donderdag 1,3 procent op 4.146,22 punten, de Dow Jones index steeg 1,1 procent op 34.029,69 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 12.166,27 punten.