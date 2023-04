Valuta: opwaartse trend euro versnelt

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar koerste vrijdag richting de 1,11 en is daarmee door een technische weerstand heen gebroken.

"We zagen donderdag de Amerikaanse producentenprijzen over maart die met 0,5 procent op maandbasis daalden", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Dat was weer koren op de molen van die partijen die denken en vinden dat de Federal Reserve na mei het met de renteverhogingen nu maar voor gezien moet houden, terwijl de Europese Centrale Bank nog niet klaar is, en er zelfs een kleine kans wordt ingeprijsd dat de ECB in mei met een verhoging met 50 basispunten komt. In elk geval wordt het gat tussen de Amerikaanse rente en de rente in de eurozone daarmee niet groter en dat voedt de eurokoers ten opzichte van de dollar", legde Erdmann uit.

Erdmann zag de euro vrijdagmorgen tegen 08.00 uur op een hoogste koers voor dit jaar tot nu toe op 1,1075 dollar noteren. Hij verwacht voor vandaag vooral veel aandacht voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen.

De Franse inflatie is in maart gedaald, maar minder sterk dan eerder gedacht. De prijzen stegen in maart met 5,7 procent op jaarbasis tegen een voorlopige meting van 5,6 procent. Ook op maandbasis stegen de consumentenprijzen meer dan eerder berekend, in dit geval met 0,9 procent tegen een oude calculatie van 0,8 procent. In februari kwam de inflatie op jaarbasis uit op 6,3 procent en op maandbasis op 1,0 procent.

Voor vanmiddag staan er in de Verenigde Staten vijf macro-economische data op de agenda. Dat zijn de detailhandelsverkopen, de industriële productie en de importprijzen over maart, het voorlopige consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over april en de bedrijfsvoorraden over februari.

De Amerikaanse minister van fnancieën Janet Yellen heeft vandaag een onderhoud met collega van de Bank of England Andrew Bailey.

Het Internationaal Monetair Fonds heeft ook vrijdag een vol programma waar verscheidene prominenten aan deelnemen.

Fed-bestuurder Christopher Waller houdt vandaag een toespraak in Texas.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,1060 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent hoger op 0,8844 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,2503 dollar.