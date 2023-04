UBS verlaagt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 1,90 naar 1,70 euro bij handhaving van het Neutraal advies. UBS voorziet dat PostNL in het eerste kwartaal een EBIT-verlies heeft geboekt van 2 miljoen euro, door de gedaalde volumes bij zowel briefpost als pakketten. Ook ziet UBS een aanhoudende druk van hogere kosten, waaronder een eenmalige negatieve impact van 10 miljoen euro gerelateerd aan de nieuwe cao-afspraken. UBS verlaagde de taxaties voor de EBIT voor dit jaar met 53 procent. Voor 2024 en 2025 werden de ramingen met 21 en 26 procent verlaagd. Het aandeel PostNL daalde vrijdagochtend licht tot 1,57 euro. Bron: ABM Financial News

