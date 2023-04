IEA verwacht recordvraag naar olie dit jaar

(ABM FN-Dow Jones) De heropening van de Chinese economie na corona, zal tot een recordvraag naar olie leiden. Dit voorziet het Internationaal Energieagentschap vrijdag in het april-rapport.

De mondiale vraag naar olie zal dit jaar met 2 miljoen vaten per dag stijgen naar een record van 101,9 miljoen vaten olie per dag. Van die groei komt 90 procent van landen die geen deel uitmaken van de Oeso, waarbij de opleving van China als aanjager geldt.

Volgens het IEA liet deze groep landen in het eerste kwartaal nog een vraagafname zien van 390.000 vaten olie per dag, vanwege het relatief warme weer en een zwakke prestatie van de industrie.

De aangekondigde productieafname door het oliekartel OPEC+ met 1 miljoen vaten olie per dag vanaf mei tot en het einde van het jaar, zal volgens het agentschap uit Parijs leiden tot een daling van de productie wereldwijd met 400.000 vaten olie per dag aan het einde van 2023. Buiten de OPEC om steeg de olieproductie van december tot en met maart met 1 miljoen vaten olie per dag, onvoldoende om de totale OPEC-afname van 1,4 miljoen vaten olie per dag te compenseren.

Voor het gehele jaar gaat het IEA uit van een productiegroei met 1,2 miljoen vaten olie per dag tegen een groei van 4,6 miljoen vaten per dag in 2022. Voor de OPEC+ gaat het IEA nu uit van een productiedaling van 760.000 vaten olie per dag voor dit jaar.

Rusland, onderdeel van OPEC+, liet in maart een stijging van het aantal verscheepte vaten zien van 600.000 per dag naar 8,1 miljoen vaten, goed voor in totaal 12,7 miljard dollar aan inkomsten, altijd nog 43 procent onder het peil een jaar eerder.