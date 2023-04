Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft vrijdag het koersdoel voor TKH verhoogd van 55,00 naar 61,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Michael Roeg verlaagde in november nog de ramingen voor de omzet en winst, omdat hij uitging van een cyclische dip in 2023, gevolgd door een vlot herstel in 2024. TKH stuurt nu evenwel aan op een autonome groei van de omzet en winst in 2023. "Daardoor houden we nu ook rekening met groei dit jaar", aldus Roeg. De analist verhoogde zijn taxaties voor de winst per aandeel voor de periode 2023 tot en met 2025 met circa 30 procent. Onderliggend is het beeld volgens Roeg niet anders dan in november. De analist ziet meerdere aanjagers voor winstgroei, waaronder een normalisering van de aanvoerketen, lagere importbelastingen en een sterkere kasstroom dankzij de verkoop van CCG, die gebruikt zal worden voor het inkopen van eigen aandelen. Wel verwacht Roeg dat TKH dit jaar meer zal investeren dan gedacht. De analist rekent op 200 miljoen euro. Het aandeel TKH steeg vrijdagochtend met 0,5 procent tot 46,22 euro. Bron: ABM Financial News

