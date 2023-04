Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Fagron Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het koersdoel voor Fagron verhoogd van 17,50 naar 19,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Analisten van Kepler pasten hun taxaties licht aan op basis van de kwartaalupdate die het bedrijf deze week gaf. Kepler verwacht nu een meer geleidelijke groeivertraging in de periode 2027 tot en met 2032, waar eerder nog rekening werd gehouden met een forse daling van 2027 naar 2028. De verhouding tussen risico en rendement noemde Kepler onverminderd aantrekkelijk. "Het winstmomentum verbetert in de tweede jaarhelft, aangejaagd door managementingrepen die steeds meer effect beginnen te sorteren en minder tegenwind", concludeerde Kepler. Het aandeel Fagron koerste vrijdagochtend licht lager op 17,40 euro. Bron: ABM Financial News

