Licht hogere start AEX voorzien bij aanvang cijferseizoen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

Donderdag sloot de AEX al met een bescheiden winst van 0,2 procent op 760,57 punten. Op Wall Street werd daarnaast overtuigend de koopknop ingedrukt en de S&P 500 index steeg donderdagavond 1,3 procent, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs 2,0 procent bijschreef.

Het optimisme op Wall Street werd gevoed door dalende producentenprijzen in maart op maandbasis. Woensdag bleek de inflatie in de VS in maart al duidelijk te zijn gedaald.

De euro/dollar zat donderdag met een half procent in de lift en vanochtend kwam daar nog eens een stijging van 0,2 procent bovenop, op een stand van 1,1070. Een maand geleden, op het hoogtepunt van de bankenstress, noteerde het muntpaar nog op 1,0520.

Volgens CBC Banque staat de dollar onder druk, nu de markt meer en meer rekening houdt met een versoepeling van het Amerikaanse rentebeleid. "Het ruikt naar het einde van de renteverhogingscyclus in de VS, en de daling van de dollar is zeker een teken", aldus Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque.

Deze verwachting wordt ook weerspiegeld op de obligatiemarkten, waar het rendement op een tienjarige Amerikaanse staatslening nu 3,45 procent bedraagt, ten opzichte van meer dan vier procent begin vorige maand.

De aandacht zal vanaf nu vooral gericht zijn op de kwartaalcijfers van de bedrijven. Vandaag voorbeurs komen in Amerika de financials BlackRock, Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo door met rapportages en beleggers krijgen antwoord op de vraag of, en in welke mate, de cijfers zijn beïnvloed door de bankencrisis in maart. Ook ’s werelds grootste gezondheidsbedrijf UnitedHealth staat op de agenda.

In Amsterdam gaf navigatiespecialist TomTom vanochtend cijfers prijs. Volgende week zijn onder meer Heineken en indexzwaargewicht ASML aan zet.

Aziatische beleggers laten zich vanochtend inspireren door het koersverloop op Wall Street en de hoofdindices noteren eensgezind in het groen. De uitslagen blijven evenwel binnen de perken en alleen Tokio klimt meer dan een procent.

De olieprijzen noteerden de afgelopen dagen rond hun hoogste niveau in vijf maanden, in de nasleep van een extra productiebeperking door OPEC+, maar beleggers namen donderdag gas terug met een daling voor de Amerikaanse olie-future van 1,3 procent tot 82,16 dollar per vat. In Azië noteert de future vanochtend wel weer een half procent hoger.

Naast de bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook onder meer oog voor de vrijgave van de industriële productie in de VS in maart en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

TomTom zag de omzet het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 10 procent stijgen van 128,4 naar 140,7 miljoen euro. Dat is meer dan de 132 miljoen euro die analisten hadden voorzien. De EBIT bedroeg 2,6 miljoen euro en netto boekte TomTom een winst van 3,0 miljoen euro. Analisten rekenden op een EBIT-verlies van 12 miljoen euro en een nettoverlies van 11 miljoen euro. TomTom herhaalde de outlook voor 2023.

Een zestal kleine beursfondsen op het strafbankje van Euronext staat op het punt om de notering in Amsterdam te verliezen, omdat zij niet over een vereiste accountantsverklaring beschikken. De fondsen kunnen geen specialistische accountant vinden. Op het strafbankje in Amsterdam zitten negen bedrijven volgens data van ABM Financial News. De eerste groep van zes zit deze maand 24 maanden op het bankje. Het gaat om Alumexx, Bever, DGB, GeoJunxion, Lavide en New Sources Energy.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won donderdag 1,3 procent op 4.146,22 punten, de Dow Jones index steeg 1,1 procent op 34.029,69 punten en de Nasdaq sloot 2,0 procent hoger op 12.166,27 punten.