Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, in aanloop naar de aftrap van het Amerikaanse cijferseizoen.

IG voorziet een openingswinst van 46 punten voor de Duitse DAX en een plus van 20 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 13 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Parijse beurs dankte de winst aan de sterke cijfers van luxeconcern LVMH. In Londen deed sectorgenoot Burberry goede zaken, net als Tesco, dat ook de boeken opende, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse inflatie in maart is afgekoeld van 8,7 procent tot 7,4 procent. Dat is het laagste peil in zeven maanden. Maar er is volgens KBC ook minder goed nieuws: tegenover 19,1 procent minder energie-inflatie, staat wel een 22,3 procent hogere voedingsinflatie. En de diensteninflatie versnelde van 4,7 procent naar 4,8 procent, wat wil zeggen dat de Europese Centrale Bank nog een pak werk voor de boeg heeft.

De industriële productie van de eurozone kwam in februari op maandbasis 1,5 procent hoger uit dan een maand eerder. De verwachting op maandbasis lag op een stijging met 0,6 procent.

Bedrijfsnieuws

LVMH heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt dan verwacht, dankzij de heropening van China na coronabeperkingen en meer internationaal vliegverkeer, zo bleek woensdagavond. De Franse luxegoederenreus, die onder andere modehuis Dior, tassenmerk Louis Vuitton en de juweliers Bulgari en Tiffany in portefeuille heeft, boekte een omzet van 21,0 miljard euro, 17 procent meer dan een jaar eerder en ook een miljard euro meer dan analisten hadden voorzien. Het aandeel won ruim 5,5 procent.

Sectorgenoten EssilorLuxottica, Kering, L'Oreal en Hermes stegen ruim 2 tot 3 procent.

In Parijs deed verder STMicroelectronics goede zaken, net als halfgeleideraandelen elders in Europa. Alstom stond onder druk in de CAC en verloor dik 5 procent.

Besi steeg meer dan 2 procent in Amsterdam. Besi is nog altijd een favoriet van Bank of America, maar voor de aanstaande kwartaalcijfers denkt de bank dat ASMI meer kans heeft om positief te verrassen. Citi verhoogde het koersdoel voor ASMI naar 420 euro. Het aandeel steeg ruim anderhalf procent.

In Frankfurt kende Merck KGaA een goede dag, met een plus van bijna 3,5 procent. Infineon won 2 procent en Zalando ruim 2,5 procent. Covestro leverde ruim 2 procent in en was daarmee hekkensluiter in de DAX.



Euro STOXX 50 4.363,61 (+0,7%)

STOXX Europe 600 464,21 (+0,4%)

DAX 15.729,46 (+0,2%)

CAC 40 7.480,83 (+1,1%)

FTSE 100 7.843,38 (+0,2%)

SMI 11.258,95 (+0,2%)

AEX 760,57 (+0,1%)

BEL 20 3.812,93 (+0,3%)

FTSE MIB 27.626,61 (-0,01%)

IBEX 35 9.310,00 (+0,3%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaan de Amerikaanse beurzen een lagere opening tegemoet.

Wall Street sloot donderdag hoger. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees naar de dalende producentenprijzen in de VS in maart. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 2,7 procent, waarmee de inflatie behoorlijk afkoelde ten opzichte van februari.

"Een teken dat we met het aanbreken van de zomermaanden een soortgelijk effect zouden kunnen zien in de CPI-cijfers", volgens Hewson.

Het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS steeg afgelopen week met 11.000 tot 239.000.

Beleggers kijken ondertussen uit naar de resultaten van een aantal grote Amerikaanse banken op vrijdag, waarmee het cijferseizoen officieel van start gaat. De voornaamste vraag is hoe sterk de bedrijfswinsten blijven met een recessie in het vooruitzicht.

"De Verenigde Staten kampen nog steeds met een hoog inflatievooruitzicht, krappere voorwaarden voor krediet en risico's voor banken, evenals een vertragende economie en meer renteverhogingen", aldus ACY Securities.

De olieprijs daalde donderdag ruim een procent. OPEC heeft zijn verwachtingen voor de vraag naar olie opnieuw gehandhaafd.

Bedrijfsnieuws

Financials sloten hoger in aanloop naar de eerste kwartaalcijfers van Amerikaanse grootbanken vrijdag.

Delta Air Lines verloor iets meer dan een procent, na herstellende resultaten in het eerste kwartaal. De luchtvaartmaatschappij is positief gestemd en denkt zijn doelen dit jaar te kunnen halen.

Broadcom steeg ruim een procent, ondanks dat de Europese Commissie bedenkingen heeft bij de overname van VMware.



Apple is in gesprek met zijn leveranciers over bestaande fabrieken in Thailand, waar MacBooks zouden kunnen worden gemaakt, volgens persbureau Nikkei. De laptops worden nu nog vooral in China gemaakt en inmiddels ook voor een deel in Japan. De Apple Watch wordt al meer dan een jaar in Thailand gemaakt, meldde Nikkei. Het aandeel steeg bijna 3,5 procent.

Alibaba won 2,5 procent in New York. Volgens de Financial Times verkoopt Softbank bijna al zijn aandelen in de Chinese internetreus.

Harley-Davidson meldde dat de CFO eind deze maand vertrekt naar speelgoedreus Hasbro. Het aandeel van de motorfietsfabrikant verloor ruim anderhalf procent.

S&P 500 index 4.146,22 (+1,3%)

Dow Jones index 34.029,69 (+1,1%)

Nasdaq Composite 12.166,27 (+2,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren in het groen.

Nikkei 225 28.445,39 (+1,0%)

Shanghai Composite 3.329,39 (+0,3%)

Hang Seng 20.344,11 (0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1069. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,1049.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wijst op het feit dat de financiële markten de ECB haar basisrente nog steeds zien optrekken naar 3,5 tot 4 procent, terwijl de Fed misschien bijna klaar is met het verhogen van de rente. Dit heeft de euro een boost gegeven richting 1,10 ten opzichte van de greenback.

USD/JPY Yen 132,47

EUR/USD Euro 1,1069

EUR/JPY Yen 146,62

MACRO-AGENDA:

08:45 Inflatie - Maart def. (Fra)

10:00 Internationaal Energieagentschap - Maandrapport (Fra)

14:30 Detailhandelsverkopen - Maart (VS)

14:30 Importprijzen - Maart (VS)

15:15 Industriële productie - Maart (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - April vlpg (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 BlackRock - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Citigroup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 UnitedHealth - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers eerste kwartaal (VS)