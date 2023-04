Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 82,16 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,3 procent goedkoper. De olieprijzen noteerden de afgelopen dagen rond hun hoogste niveaus in vijf maanden, maar een rally wist donderdag niet door te zetten, volgens analist Edward Moya van Oanda. Volgens marktkenners is de afkoelende inflatie wel positief. "CPI-gegevens die lager uitvallen dan verwacht, verkleinen de kans dat de Fed de rente in de toekomst verhoogt", aldus Stewart Glickman van CFRA Research. "En dat vermindert op zijn beurt waarschijnlijk de kans op een recessie." Als een recessie kan worden vermeden of mild blijkt, dan is dit positief voor de vraag naar olie, aldus de marktkenner. Ondertussen verwacht de OPEC nog steeds dat de vraag naar olie in 2023 stijgt met 2,3 miljoen vaten per dag naar 101,9 miljoen vaten per dag. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het kartel. Kijkend naar het aanbod verwacht men dat de groei in niet-OPEC landen dit jaar uitkomt op 67,2 miljoen vaten per dag. Marktkenners wijzen erop dat als deze voorspellingen uitkomen, er dan een tekort ontstaat, zeker als de OPEC een stijgende vraag uit China wil opvangen. De OPEC "zegt in feite dat de markt een tekort heeft van ongeveer een half miljoen vaten per dag", aldus Helge Andre Martinsen, senior energie-analist bij DNB Markets, die het opmerkelijk vindt dat OPEC+ daarom eerder een productieverlaging aankondigde vanaf mei, van 1 miljoen vaten per dag. Bron: ABM Financial News

