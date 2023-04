Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 1,0 procent op 4.132,61 punten, de Dow Jones index stijgt 0,9 procent op 33.929,61 punten en de Nasdaq noteert 1,7 procent hoger op 12.128,16 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees naar de dalende producentenprijzen in de VS in maart. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 2,7 procent, waarmee de inflatie behoorlijk afkoelde ten opzichte van februari.

"Een teken dat we met het aanbreken van de zomermaanden een soortgelijk effect zouden kunnen zien in de CPI-cijfers", volgens Hewson.

Het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS steeg afgelopen week met 11.000 tot 239.000.

Beleggers kijken ondertussen uit naar de resultaten van een aantal grote Amerikaanse banken op vrijdag, waarmee het cijferseizoen officieel van start gaat. De voornaamste vraag is hoe sterk de bedrijfswinsten blijven met een recessie in het vooruitzicht.

"De Verenigde Staten kampen nog steeds met een hoog inflatievooruitzicht, krappere voorwaarden voor krediet en risico's voor banken, evenals een vertragende economie en meer renteverhogingen", aldus ACY Securities.

De olieprijs daalt een procent. OPEC heeft zijn verwachtingen voor de vraag naar olie opnieuw gehandhaafd.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1055.

Bedrijfsnieuws

Financials noteren verdeeld in aanloop naar de eerste kwartaalcijfers van Amerikaanse grootbanken vrijdag.

Delta Air Lines verliest ongeveer een procent, na herstellende resultaten in het eerste kwartaal. De luchtvaartmaatschappij is positief gestemd en denkt zijn doelen dit jaar te kunnen halen.

Broadcom stijgt meer dan een procent, ondanks dat de Europese Commissie bedenkingen heeft bij de overname van VMware.



Apple is in gesprek met zijn leveranciers over bestaande fabrieken in Thailand, waar MacBooks zouden kunnen worden gemaakt, volgens persbureau Nikkei. De laptops worden nu nog vooral in China gemaakt en inmiddels ook voor een deel in Japan. De Apple Watch wordt al meer dan een jaar in Thailand gemaakt, meldde Nikkei. Het aandeel wint 2,5 procent.

Alibaba stijgt meer dan 2 procent in New York. Volgens de Financial Times verkoopt Softbank bijna al zijn aandelen in de Chinese internetreus.

Harley-Davidson meldde dat de CFO eind deze maand vertrekt naar speelgoedreus Hasbro. Het aandeel van de motorfietsfabrikant verliest 3,5 procent.

Twitter gaat zijn gebruikers toegang bieden tot de handel in aandelen en crypto's via een samenwerking met broker eToro, meldde CNBC. Per vandaag zal de nieuwe optie in het platform van Twitter worden uitgerold, aldus de broker tegen CNBC.