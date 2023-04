Covestro verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Covestro heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Dit bleek donderdag uit voorlopige resultaten van de Duitse specialist in onder meer polymeren. Het EBITDA-resultaat komt naar verwachting uit op 286 miljoen euro, wat veel beter is dan de 100 tot 150 miljoen euro waar het bedrijf zelf op rekende en de 158 miljoen euro waar de analistenconsensus vanuit ging. Onder de streep resteerde in het eerste kwartaal vermoedelijk een verlies van 30 miljoen euro, aldus Covestro. Hier rekent de markt op 77 miljoen euro. De omzet kwam in het eerste kwartaal uit op 3,74 miljard euro, net onder de marktverwachting van 3,94 miljard euro. De operationele vrije kasstroom moet uitkomen op 140 miljoen euro negatief, aldus het bedrijf. Covestro komt 28 april met volledige cijfers. Bron: ABM Financial News

