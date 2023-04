Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 464,21 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,2 procent op 15.729,46 punten. De Franse CAC 40 won 1,1 procent bij een stand van 7.480,83 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent hoger op 7.843,38 punten.

De Parijse beurs dankte de winst aan de sterke cijfers van luxeconcern LVMH. In Londen deed sectorgenoot Burberry goede zaken, net als Tesco, dat ook de boeken opende, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse inflatie in maart is afgekoeld van 8,7 procent tot 7,4 procent. Dat is het laagste peil in zeven maanden. Maar er is volgens KBC ook minder goed nieuws: tegenover 19,1 procent minder energie-inflatie, staat wel een 22,3 procent hogere voedingsinflatie. En de diensteninflatie versnelde van 4,7 procent naar 4,8 procent, wat wil zeggen dat de Europese Centrale Bank nog een pak werk voor de boeg heeft.

De industriële productie van de eurozone kwam in februari op maandbasis 1,5 procent hoger uit dan een maand eerder. De verwachting op maandbasis lag op een stijging met 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,1051.



Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wijst op het feit dat de financiële markten de ECB haar basisrente nog steeds zien optrekken naar 3,5 tot 4 procent, terwijl de Fed misschien bijna klaar is met het verhogen van de rente. Dit heeft de euro een boost gegeven richting 1,10 ten opzichte van de greenback.

WTI-olie stabiliseerde donderdag boven de 83 dollar.

Bedrijfsnieuws

LVMH heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt dan verwacht, dankzij de heropening van China na coronabeperkingen en meer internationaal vliegverkeer, zo bleek woensdagavond. De Franse luxegoederenreus, die onder andere modehuis Dior, tassenmerk Louis Vuitton en de juweliers Bulgari en Tiffany in portefeuille heeft, boekte een omzet van 21,0 miljard euro, 17 procent meer dan een jaar eerder en ook een miljard euro meer dan analisten hadden voorzien. Het aandeel won ruim 5,5 procent.

Sectorgenoten EssilorLuxottica, Kering, L'Oreal en Hermes stegen ruim 2 tot 3 procent.

In Parijs deed verder STMicroelectronics goede zaken, net als halfgeleideraandelen elders in Europa. Alstom stond onder druk in de CAC en verloor dik 5 procent.

Besi steeg meer dan 2 procent in Amsterdam. Besi is nog altijd een favoriet van Bank of America, maar voor de aanstaande kwartaalcijfers denkt de bank dat ASMI meer kans heeft om positief te verrassen. Citi verhoogde het koersdoel voor ASMI naar 420 euro. Het aandeel steeg ruim anderhalf procent.

In Frankfurt kende Merck KGaA een goede dag, met een plus van bijna 3,5 procent. Infineon won 2 procent en Zalando ruim 2,5 procent. Covestro leverde ruim 2 procent in en was daarmee hekkensluiter in de DAX.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot duidelijk in het groen.