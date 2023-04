Bescheiden winst AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een kleine winst gesloten. De AEX steeg 0,2 procent naar 760,57 punten. De euro speelde vandaag een hoofdrol en steeg met ruim een half procent naar 1,1051 dollar. Volgens CBC Banque staat de dollar onder druk, nu de markt meer en meer rekening houdt met een versoepeling van het Amerikaanse rentebeleid. "Het ruikt naar het einde van de renteverhogingscyclus in de VS, en de daling van de dollar is zeker een teken", aldus Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque. Ook wees Keppenne erop dat uit de notulen van de laatste Fed-vergadering blijkt dat verschillende bankiers overwogen de renteverhogingen te pauzeren, nadat de twee Amerikaanse regionale banken de handdoek in de ring moesten gooien. Woensdagmiddag bleek de inflatie in de VS gedaald, en de producentenprijzen die donderdag volgden suggereren een verdere afname van de inflatie. In Nederland en Duitsland waren er vandaag ook inflatiecijfers en die lieten ook een duidelijke daling zien. De olieprijs stabiliseerde net boven de 83 dollar per vat. Stijgers en dalers Na de koersval van woensdag was Prosus vandaag de uitblinker met een koersstijging van 3,7 procent. ASR won 1,7 procent en Besi 2,2 procent. Besi is nog altijd een favoriet van Bank of America, maar voor de aanstaande kwartaalcijfers denkt de bank dat ASMI meer kans heeft om positief te verrassen. Citi verhoogde het koersdoel voor ASMI naar 420 euro. Het aandeel steeg 0,7 procent naar 360,25 euro. Philips leverde 1,8 procent in. Philips moet van de Italiaanse rechter haast maken met de vervanging van ondeugdelijke apneu-apparaten, anders dreigt een dwangsom. Dit schreef Het Financieele Dagblad. Verder daalden Ahold Delhaize en UMG 2,9 en 3,9 procent. In de AMX won Fagron 6,5 procent. De magistrale bereider boekte in de eerste drie maanden van 2023 beduidend meer omzet dan voorzien en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Kepler Cheuvreux sprak van een solide update en Degroof Petercam van een bemoedigende jaarstart. Fugro steeg zelfs 6,9 procent, na een positief rapport van ABN AMRO Oddo, waarin het koersdoel naar 20 euro werd verhoogd. Arcadis en OCI verloren daarentegen 2,3 en 1,8 procent. Bij de smallcaps gingen BAM en ForFarmers 2,6 en 2,2 procent in het groen. Fastned daalde na cijfers 3,1 procent. Het snellaadbedrijf merkte donderdag op dat aanbestedingsprocedures voor nieuwe locaties langer duren dan verwacht, terwijl er ook vertragingen zijn bij netaansluitingen in Nederland. Analisten vinden de nieuwe doelen van het snellaadbedrijf realistischer. Wall Street In New York noteren de beurzen 0,5 tot 1,5 procent hoger. Vrijdag komen een aantal grote Amerikaanse banken met cijfers. Bron: ABM Financial News

