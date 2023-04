Beursblik: markt te voorzichtig over halfgeleiders

(ABM FN-Dow Jones) Halfgeleiderbedrijven met blootstelling aan consumentenelektronica, geheugen en 5G zullen in het eerste kwartaal tegenwind hebben ondervonden, terwijl zij die zich richten op automotive en de industrie juist de wind mee hadden, maar omdat de markt per saldo voorzichtig gestemd is, moeten beleggers 'bullish' blijven op de sector. Dit schrijven analisten van Bank of America donderdag in een vooruitblik op het cijferseizoen.

De Amerikaanse bank denkt dat STMicroelectronics, Infineon, ASM International en Nordic positief kunnen verrassen met de cijfers, terwijl de analisten neerwaartse risico's zien voor AMS-Osram, Ericsson, Nokia en Siltronic.

Over ASMI zeiden de analisten meer positief commentaar te verwachten over de tweede jaarhelft. Dat zou dan leiden tot verhogingen van de taxaties voor de omzet en de EBIT in 2023.

De sectorfavorieten van Bank of America zijn op dit moment ASMI, STMicroelectronics en BE Semiconductor Industries.

"We blijven positief over Besi en onze taxaties voor 2023 liggen boven die van de markt, maar voor het eerste kwartaal zitten we eronder", aldus Bank of America.