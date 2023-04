Jaarvergadering ForFarmers geeft groen licht voor alle agendapunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft op de jaarvergadering van de aandeelhouders op alle punten goedkeuring gekregen, inclusief voor het dividendvoorstel van 0,20 euro per aandeel over 2022. Dit maakte de veevoederproducent donderdag bekend. De jaarvergadering heeft verder ingestemd met de benoeming van KPMG als accountant. Daarnaast is Erwin Wunnekink herbenoemd als lid van de raad van commissarissen. In aansluiting op de vergadering is besloten om op 18 april te starten met een inkoopprogramma van eigen aandelen. De ingekochte aandelen worden gebruikt voor verplichtingen die ForFarmers heeft ten aanzien van de beloning van het eigen personeel. Er zal voor maximaal 3.125.000 euro aan eigen aandelen worden ingekocht en het inkoopprogramma eindigt uiterlijk op 31 december dit jaar. Bron: ABM Financial News

