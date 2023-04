Delta Airlines beperkt verlies Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Delta Air Lines stond donderdag hoger in de handel voorbeurs, nadat de luchtvaartmaatschappij weer onderliggende winst boekte in het eerste kwartaal, dankzij hogere dan verwachte inkomsten. Ook meldde het luchtvaartbedrijf vertrouwen te hebben in zijn doelen voor het lopende boekjaar, dankzij de sterke vooruitzichten voor het lopende kwartaal. "Met een solide winstgevendheid afgelopen kwartaal en sterke vooruitzichten voor dit kwartaal, hebben we vertrouwen in onze outlook voor het hele jaar, met een omzetgroei van 15 tot 20 procent op jaarbasis, een winst van 5 tot 6 dollar per aandeel en een vrije kasstroom van meer dan 2 miljard dollar", zei CEO Ed Bastian donderdag in een toelichting. Het nettoresultaat was in de eerste drie maanden nog wel negatief met een verlies van 363 miljoen dollar, maar fors beter dan het nettoverlies van 940 miljoen dollar een jaar eerder in dezelfde periode. Zonder bijzondere posten, zoals kosten voor een nieuw salarisakkoord met de piloten, die het bedrijf graag als eenmalig presenteert, bedroeg de aangepaste winst per aandeel 0,25 dollar, tegen 1,23 dollar verlies een jaar eerder. Overigens rekenden analisten op een nog iets hogere aangepaste winst van 0,29 dollar per aandeel. De omzet steeg met 36,5 procent tot 12,8 miljard dollar. Dit was meer dan de consensusverwachting bij FactSet van 12,0 miljard dollar. De inkomsten uit passagiersvervoer stegen met 51 procent tot 10,4 miljard dollar. De vrachtinkomsten daalden daarentegen met 28 procent. Het aandeel Delta Airlines steeg ruim 2 procent voorbeurs en was daarmee een van de sterkste stijgers in de elektronische handel. Bron: ABM Financial News

