OPEC handhaaft verwachtingen nog altijd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OPEC verwacht nog steeds dat de vraag naar olie in 2023 stijgt met 2,3 miljoen vaten per dag naar 101,9 miljoen vaten per dag. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het kartel. Kijkend naar het aanbod verwacht het kartel dat de groei in niet-OPEC landen dit jaar uitkomt op 1,4 miljoen vaten per dag naar een totaal van 67,2 miljoen vaten per dag, eveneens gelijk aan de verwachting een maand geleden, toen de raming ook al onveranderd bleef. De verwachting voor groei van de vraag naar olie in de OESO-landen werd door de OPEC voor alle kwartalen van dit jaar verlaagd, maar voor de groep landen die hier geen deel van uitmaakt juist verhoogd, op basis van de opgeheven coronamaatregelen in China. Eerder maakte de OPEC+ bekend vanaf mei tot aan het einde van dit jaar de productie met 1 miljoen vaten per dag te verlagen. Olie werd donderdagmiddag goedkoper. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 83,09 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 87,14 dollar werd betaald, een afname van 0,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.