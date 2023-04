Futures Wall Street kleuren voorzichtig groen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,1 procent in het groen. Beleggers bleven de inflatiecijfers van woensdag overwegen en een voorspelling door de Federal Reserve van een "milde recessie" later dit jaar. De winsten waren beperkt in aanloop naar de eerste belangrijke cijfers uit het aanstaande kwartaalcijferseizoen van een aantal grote Amerikaanse banken op vrijdag. De voornaamste vraag zal zijn hoe sterk de bedrijfswinsten blijven met een recessie in het vooruitzicht. "De Verenigde Staten kampen nog steeds met een hoog inflatievooruitzicht, krappere voorwaarden voor krediet en risico's voor banken, evenals een vertragende economie en meer renteverhogingen", aldus ACY Securities. Economisch nieuws komt donderdag van de producentenprijzen in maart en de wekelijkse aanvragen voor een nieuwe werkloosheidsuitkering. Ook publiceert OPEC een maandrapport. De olieprijs daalde iets. Een mei-future West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 82,85 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,5 procent goedkoper werd op 86,83 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1017. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0991 op de borden. Bedrijfsnieuws Apple is in gesprek met zijn leveranciers over bestaande fabrieken in Thailand, waar MacBooks zouden kunnen worden gemaakt, volgens persbureau Nikkei. De laptops worden nu nog vooral in China gemaakt en inmiddels ook voor een deel in Japan. De Apple Watch wordt al meer dan een jaar in Thailand gemaakt, meldde Nikkei. Alibaba klom 2 procent. Volgens de Financial Times verkoopt Softbank bijna al zijn aandelen in de Chinese internetreus. Harley-Davidson meldde dat de CFO eind deze maand vertrekt naar speelgoedreus Hasbro. De motorfietsenmaker lijkt 4 procent lager te openen.



Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.091,95 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.646,50 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 11.929,34 punten. Bron: ABM Financial News

