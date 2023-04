Brussel heeft bezwaren tegen fusieplan Broadcom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft Broadcom op de hoogte gesteld van zijn voorlopige oordeel dat de geplande overname van VMware de mededinging kan beperken in hardware waarop de virtualisatiesoftware van VMware draait. De mededingingsautoriteit van de Europese Unie startte in december 2022 een diepgaand onderzoek naar de concurrentie in de markt voor network interface cards (NICs), FB HBAS-adapters en opslagadapters. In de markt voor de genoemde adapters blijkt er een probleem te kunnen ontstaan door de fusie, omdat hardware van concurrentie dan mogelijk geen kans meer krijgt. Broadcom is leidend in deze zeer geconcentreerde markt. De definitieve uitkomst van de beoordeling volgt nog. Bron: ABM Financial News

