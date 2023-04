Twitter start samenwerking met broker eToro - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter gaat zijn gebruikers toegang bieden tot de handel in aandelen en crypto's via een samenwerking met broker eToro. Dit meldt zakenzender CNBC donderdag. Per vandaag zal de nieuwe optie in het platform van Twitter worden uitgerold, aldus de broker tegen CNBC. Op dit moment kunnen gebruikers via cashtags al real time koersinformatie vinden op Twitter via TradingView voor indexfondsen als de S&P500 en sommige aandelen, zoals Tesla. Dankzij de samenwerking met eToro wordt dit aanbod via TradingView stevig uitgebreid. eToro hoopt dankzij de samenwerking met Twitter nieuwe beleggers aan zich te kunnen binden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.