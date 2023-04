Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld in een markt die nog studeert op de nieuwste inflatiedata uit de Verenigde Staten en de bevestiging vanochtend van de inflatie uit Duitsland, en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve in maart. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 459,80 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 15.688,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,0 procent met een stand van 7.467,49 punten. De Britse FTSE noteerde vlak op 7.822,92 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten reageerden negatief op de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag, zo zag investment manager Simon Wiersma van ING. "Beleggers vrezen dat de rente door de hardnekkige kerninflatie langer hoog blijft en zouden graag bewijs zien dat ook deze een daling inzet." De aandelenkoersen reageerden woensdag in eerste instantie positief op het nieuws, maar al snel leek de markt zich te realiseren dat er wellicht te vroeg was gejuicht. "Het helpt niet dat de Amerikaanse reële rente voor het eerst sinds 2019 niet negatief is en Amerikaanse spaarders hun spaargeld dus niet verbranden", zo merkte marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland op. Deze ochtend bleek dat de Duitse inflatie in maart 2023 daalde van 8,7 procent naar 7,4 procent. Dat is het laagste peil in zeven maanden. Maar er is volgens KBC ook minder goed nieuws: tegenover 19,1 procent minder energie-inflatie, staat wel een 22,3 procent hogere voedingsinflatie. En de diensteninflatie versnelde van 4,7 procent naar 4,8 procent, wat wil zeggen dat de ECB nog een pak werk voor de boeg heeft. De industriële productie van de eurozone kwam in februari op maanbasis 1,5 procent hoger uit dan een maand eerder. De verwachting op maandbasis lag echter op een stijging met 0,6 procent. In januari steeg de productie met 1,0 procent op maandbasis, een opwaartse bijstelling. In de Verenigde Staten staan voor vandaag de producentenprijzen en de wekelijkse steunaanvragen op de agenda. Voor de producentenprijzen wordt op maandbasis een vlakke trend verwacht en voor de steunaanvragen een aantal van 235.000 tegen 228.000 een week eerder, toen een nieuwe rekenmethodiek werd toegepast. Het internationaal Monetair Fonds organiseert donderdag ook tal van bijeenkomsten waarbij de voorzitter van de centrale bank van Canada Tiff Macklem aanwezig is. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen heeft bovendien een ontmoeting met de centrale bankiers van Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Olie noteerde donderdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 83,37 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 87,39 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,1 procent. Oliekartel OPEC publiceert vandaag het maandrapport. De euro/dollar noteerde op 1,1022. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0986 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0991 op de borden.



Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild wijst op het feit dat de financiële markten de ECB haar basisrente nog steeds zien optrekken naar 3,5 tot 4 procent, terwijl de Fed misschien bijna klaar is met het verhogen van de rente. Dit heeft de euro een boost gegeven richting 1,10 ten opzichte van de greenback. Bedrijfsnieuws In Parijs noteerde een kleine meerderheid van de hoofdaandelen op koerswinst. In Frankfurt noteerde een kleine meerderheid koersverlies. De koers van het aandeel Daimler Truck Holding won 3,8 procent. Dergelijke uitslagen waren in Parijs weggelegd voor de koers van het aandeel LVMH die 4,5 procent steeg. Onder minnen op beide beursvloeren bevonden zich geen uitschieters die zich daarmee konden vergelijken. LVMH heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt dan verwacht, dankzij de heropening van China na coronabeperkingen en meer internationaal vliegverkeer, zo bleek woensdagavond. De Franse luxegoederenreus, die onder andere modehuis Dior, tassenmerk Louis Vuitton en de juweliers Bulgari en Tiffany in portefeuille heeft, boekte een omzet van 21,0 miljard euro, 17 procent meer dan een jaar eerder en ook een miljard euro meer dan analisten hadden voorzien. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 4.092,01 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.646,50 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 11.929,34 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.