Valuta: euro zet stijging voort

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond het middaguur weer hoger in reactie op de mild ontvangen inflatiedata uit de Verenigde Staten over maart, die woensdag werden gepubliceerd. "Samen met de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve, zijn er minder rentezorgen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De euro kende eerder al een voorlopig hoogtepunt op 1,1033 dollar en dat lijkt nu de eerste weerstandshorde voor de Europese munt. Als die doorbraak er komt, dan ligt de volgende weerstand naar ons idee rond 1,11 dollar", aldus de handelaar van Ebury donderdag. Uit de notulen van de Federal Reserve bleek woensdag dat er een sterke overtuiging heerst om een pauze in te lassen in het verhogen van de rente. Verschillende functionarissen merkten op dat ze hadden overwogen of een pauze gepast zou zijn. Ze meldden ervan overtuigd te zijn dat de [nood]maatregelen van de Fed en overheidsinstanties hadden bijgedragen tot kalmte en het verkleinen van de risico's op korte termijn. Fed-functionarissen maakten zich tijdens de laatste beleidsvergadering eind maart grote zorgen over de impact van de bankencrisis op de economie. Na de bijeenkomst op 21 en 22 maart verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 25 basispunten, waardoor de federal funds rate steeg naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent. De stemming was unaniem. Het was de negende keer op rij dat de Amerikaanse centrale bank de rente verhoogde. De Duitse inflatie daalde van 8,7 in januari en februari naar 7,4 procent in maart op jaarbasis, gelijk aan een eerdere raming, zo bleek vanochtend. Op maandbasis gingen de prijzen met 0,8 procent omhoog, eveneens gelijk aan een eerder taxatie. De industriële productie van de eurozone kwam over februari op maanbasis 1,5 procent hoger uit dan een maand eerder. De verwachting op maandbasis lag op een stijging met 0,6 procent. In januari steeg de productie met 0,7 procent op maandbasis. In de Verenigde Staten staan voor vandaag de producentenprijzen en de wekelijkse steunaanvragen op de agenda. Voor de producentenprijzen wordt op maandbasis een vlakke trend verwacht, voor de steunaanvragen een aantal van 235.000 tegen 228.000 een week eerder toen een nieuwe rekenmethodiek werd toegepast. Het internationaal Monetair Fonds organiseert donderdag ook tal van bijeenkomsten waarbij de voorzitter van de centrale bank van Canada Tiff Macklem aanwezig is. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen heeft bovendien een ontmoeting met vijf centrale bankiers van Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,1016 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8800 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent tot 1,2513 dollar. Bron: ABM Financial News

