Fagron en Fugro hoger op vlak Damrak

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdag dicht bij huis. Rond de klok van half twaalf maakte de AEX een pas op de plaats op 759,57 punten. De Amerikaanse aandelenmarkten reageerden negatief op de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag, zo zag investment manager Simon Wiersma van ING. "Beleggers vrezen dat de rente door de hardnekkige kerninflatie langer hoog blijft en zouden graag bewijs zien dat ook deze een daling inzet." De aandelenkoersen reageerden woensdag in eerste instantie positief op het nieuws, maar al snel leek de markt zich te realiseren dat er wellicht te vroeg was gejuicht. "Het helpt niet dat de Amerikaanse reële rente voor het eerst sinds 2019 niet negatief is en Amerikaanse spaarders hun spaargeld dus niet verbranden", zo merkte marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland op. De inflatie in Duitsland bleek vanochtend "veel hoger dan in de VS", aldus Bouhmidi. "De ECB heeft hier nog wat werk te doen en kan nog geen versoepeling van haar restrictieve monetaire beleid doorvoeren zoals de Fed al doet." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1019. De olieprijzen stegen fractioneel tot 83,30 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen Prosus en Besi 1,9 tot 2,3 procent. Philips noteerde onderaan, met een verlies van 1,2 procent. Philips moet van de Italiaanse rechter haast maken met de vervanging van ondeugdelijke apneu-apparaten, anders dreigt een dwangsom. Dit schreef Het Financieele Dagblad. ASML verloor 0,9 procent. In de AMX won Fagron 6,1 procent. De magistrale bereider boekte in de eerste drie maanden van 2023 beduidend meer omzet dan voorzien en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Kepler Cheuvreux sprak van een solide update en Degroof Petercam van een bemoedigende jaarstart.



Fugro steeg zelfs 6,3 procent, na een positief rapport van ABN AMRO Oddo, waarin het koersdoel naar 20 euro werd verhoogd. TKH schreef 1,4 procent bij. OCI was de dissonant met een koersverlies van 2,2 procent. Fastned steeg na cijfers 2,5 procent. Analisten vinden de nieuwe doelen van het snellaadbedrijf realistischer. Sif verloor juist 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

