Beursblik: Fagron kent goede jaarstart

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron kende een bemoedigend begin van het jaar met een autonome groei van 8,0 procent in het eerste kwartaal. Dat stelde Degroof Petercam donderdag in een rapport. Daarmee zit het bedrijf al op het niveau dat op middellange termijn ten doel is gesteld en ligt er een mooie veiligheidsmarge voor de outlook voor 2023, die uitgaat van 5 tot 10 procent autonome groei. Deze doelstelling werd herhaald, in combinatie met een progressief toenemende winstgevendheid. Fagron had bij de jaarcijfers nog aangegeven dat het nieuwe jaar trager van start zou gaan. Analist Frank Claassen ging daarom uit van 2,7 procent autonome groei. Alle regio's deden het beter dan verwacht, met een versnelling van de autonome groei in Europa, Midden-Oosten en Afrika naar 5 procent. Noord-Amerika was met 17 procent autonome groei veel beter dan de 10 procent die de analist voorzag. Latijns-Amerika zag de krimp weer omslaan in beperkte groei. Degroof Petercam herhaalt het koopadvies met een koersdoel van 21,00 euro. Het aandeel Fagron stijgt donderdag 5,9 procent naar 17,33 euro. Bron: ABM Financial News

