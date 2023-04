ABN AMRO Oddo verhoogt koersdoel Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft donderdag het koersdoel voor Fugro verhoogd van 18,50 naar 20,00 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van de bank verwachten dat de EBITDA van Fugro in de komende drie jaar zal stijgen van 230 miljoen euro in 2022 naar 433 miljoen euro in 2025, en dat de winst per aandeel over dezelfde periode aantrekt van 0,57 naar 1,97 euro. Van de beleggersdag in de tweede helft van 2023, verwacht ABN dat Fugro zijn marge- en rendementsdoelen voor 2023 en 2024 zal handhaven. De doelen voor de daaropvolgende drie jaar kunnen omhoog, denken de analisten. "Als wereldleider op het gebied van geodata voor offshore windprojecten en met al 35 procent van de omzet uit duurzame projecten en een 55 procent groter orderboek bij Marine dan een jaar geleden, is Fugro zeer goed gepositioneerd om te profiteren van de energietransitie", concludeerden de analisten, die toevoegden dat het aandeel Fugro nog altijd tegen een zeer grote korting ten opzichte van andere offshore-dienstverleners noteert. De winsttaxaties van ABN liggen voor 2024 en 2025 18 procent boven de analistenconsensus. Voor dit jaar is dat 6 procent. "We denken dat de meeste analisten op de komende kwartaalcijfers wachten, alvorens zij hun taxaties updaten", schreef de bank. Het aandeel Fugro steeg donderdagochtend met 5,6 procent tot 12,55 euro. Bron: ABM Financial News

