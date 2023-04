'ABN AMRO kan positief verrassen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO is één van de vijf Europese banken waarvan Credit Suisse de winst per aandeel in 2023 en 2024 meer dan 10 procent hoger inschat dan de analistenconsensus. Dat bleek donderdag uit een rapport van de Zwitserse bank. De analistenconsensus is volgens Credit Suisse te somber over de inkomsten, de kosten, de voorzieningen voor oninbare leningen en over de aandeleninkoop. Dat biedt kansen voor het aandeel om beter te presteren dan de markt, bij de publicatie van de kwartaalcijfers, aldus Credit Suisse. Voorafgaand aan die cijfers gaf de bank nog aan analisten door dat het klimaat voor spaarrentes gunstig is en de probleemleningen dun gezaaid. Credit Suisse rekent voor ABN AMRO op een totaalrendement van dividend en aandeleninkopen van 14,8 procent per aandeel in 2023 en daarmee is het aandeel een topkeuze, afgezet tegen het sectorgemiddelde van 10,7 procent. Het aandeel ABN AMRO wordt momenteel voor 60 procent van de boekwaarde verhandeld. Bron: ABM Financial News

