Citi verhoogt koersdoel ASMI met 30 euro

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft het koersdoel voor ASM International verhoogd van 390,00 naar 420,00 euro en handhaaft het koopadvies. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. De analisten van Citi rekenen op een positief eerste kwartaal voor de Europese halfgeleiderbedrijven. ASMI zal volgens Citi een omzet hebben behaald die "bescheiden" hoger uitvalt dan de consensus, onder meer dankzij de afname van verstoringen in de aanvoerketen. Voor het tweede kwartaal rekent Citi op een omzet van 675 tot 715 miljoen euro voor ASMI, na een omzet van 698 miljoen euro in de eerste drie maanden. Daarmee zou ASMI afgelopen kwartaal 2 procent hoger uitkomen dan de consensus. ASMI gaf bij de jaarcijfers zelf een outlook af van 660 tot 700 miljoen euro. Het aandeel daalt donderdag 0,1 procent naar 357,15 euro. Bron: ABM Financial News

