'Volumes en brutowinst Fastned conform verwachting' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een wat lagere omzet dan verwacht geboekt, maar belangrijker is dat de volumes en brutowinst per kilowattuur zich conform verwachting ontwikkelden. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING donderdag. Hesselink wees ook op de vertraging in de uitrol van stations. Fastned verwacht dit jaar minstens 60 nieuwe stations te bouwen om zo uit te komen op 304 stuks. ING had verwacht dat Fastned voor 75 stations zou gaan. Het snellaadbedrijf merkte op dat aanbestedingsprocedures voor nieuwe locaties langer duren dan verwacht, terwijl er ook vertragingen zijn bij netaansluitingen in Nederland. Dit zorgt ervoor dat de doelstelling van 400 stations pas in 2025 wordt behaald. Aanvankelijk mikte Fastned op 400 stations voor het einde van 2024. Fastned verwacht nu eind 2024 meer dan 350 stations te hebben gebouwd. "Dit lijkt wat realistischer", zo stelde Hesselink over de nieuwe doelen. "Desondanks blijft het bedrijf ambitieus met de doelstelling om in 2030 meer dan 1.000 stations gebouwd te hebben." Dit betekent namelijk dat er na 2025 120 stations per jaar bij moeten komen, zo berekende de analist. Fastned verwacht een stijging van de aanbestedingsprocedures met de komst van een nieuwe Europese regelgeving, die voorschrijft dat er na iedere 60 kilometer een laadstation moet zijn langs de snelweg. ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,5 procent tot 36,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.