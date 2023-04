'Solide update Fagron' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) Fagron heeft over het eerste kwartaal een solide update afgegeven. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux donderdag. De autonome groei van 8,0 procent was een stuk beter dan de 3,9 procent die de analistenconsensus had verwacht. Volgens Kepler droegen alle regio's bij aan deze meevaller. "Maar de grootste meevaller kwam uit de VS." Fagron herhaalde de outlook voor dit jaar en Kepler verwacht slechts kleine aanpassingen aan de consensus. Kepler denkt dat het aandeel Fagron vandaag goed zal presteren, onder meer dankzij de meevallende autonome groei, een kleine overname, het herstel in Brazilië en de positieve opmerkingen over het Amerikaanse Wichita. Kepler Cheuvreux heeft een koopadvies op Fagron met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel stijgt donderdag 5,6 procent naar 17,27 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.