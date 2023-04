AEX vrijwel vlak van start gegaan, Fagron hoger na cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 759,58 punten, terwijl de AMX 0,4 procent won. Onder de hoofdaandelen wonnen Prosus en Besi meer dan een procent. Phlips noteerde onderaan, maar met een verlies van minder dan een procent. Philips moet van de Italiaanse rechter haast maken met de vervanging van ondeugdelijke apneu-apparaten, anders dreigt een dwangsom. Dit schreef Het Financieele Dagblad. In de AMX won Fagron ruim zes procent. De magistrale bereider behaalde in de eerste drie maanden van 2023 beduidend meer omzet dan voorzien en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. OCI was de dissonant met een koersverlies van 2,5 procent. In de AScX won Azerion drie procent. Fastned steeg na cijfers 0,8 procent. Sif verloor juist twee procent. Bron: ABM Financial News

