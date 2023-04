Fagron doet kleine overname in Zuid-Afrika Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) Fagron heeft deze week Wildlife Pharmaceuticals in Zuid-Afrika overgenomen, om zijn positie uit te breiden in de markt voor veterinaire bereidingen. Dat maakte het bedrijf donderdagochtend bekend. Wildlife Pharmaceuticals distribueert sinds 1997 medicijnen die gebruikt worden om wilde dieren te verdoven. Ook levert het geneesmiddelen aan dierenartsen. Het is een kleine overname, aldus een woordvoerder van het bedrijf tegen ABM Financial News. De overnamesom bedraag enkele miljoenen, "met een kleine earn-out voor de komende twee jaar afhankelijk van het succes van de registraties die ze in de pijplijn hebben". Fagron levert nu ook al grondstoffen aan de veterinaire markt, maar dit is voor het eerst dat het bedrijf in het bereiden zelf stapt. Bron: ABM Financial News

