Nipt lagere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

De AEX sloot woensdag al een half procent lager op 759,54 punten, na de publicatie van een licht meevallend Amerikaans inflatiecijfer.

De Amerikaanse inflatie daalde in maart van 6,0 naar 5,0 procent, waar economen op 5,1 procent rekenden. De kerninflatie steeg zoals verwacht van 5,5 naar 5,6 procent. Wall Street opende woensdag hoger op het cijfer, maar zakte al snel terug.

Marktvolgers merkten op dat ondanks de daling, de Amerikaanse inflatie in het algemeen nog steeds hoog is en dat er weinig uitzicht is op een snelle daling.

Marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets was wat positiever. "Het was cruciaal om vandaag een verbetering te zien, aangezien de Fed weinig manoeuvreerruimte heeft. De cijfers bevestigen dat de Fed niet meer zo hard hoeft te werken en dat het tijd is om het wat rustiger aan te doen met renteverhogingen", aldus Aslam.

Wall Street opende hoger op het cijfer, maar zakte dus al snel terug. Bij de slotzoemer op Wall Street gaf de Amerikaanse S&P 500 hoofdindex woensdagavond 0,4 procent prijs. Techbeurs Nasdaq daalde met 0,9 procent harder, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index slechts fractioneel in het rood sloot, waardoor een winstreeks van vier handelsdagen werd afgebroken.

Het beslissende duwtje naar beneden voor de Amerikaanse hoofdindices kwam na de vrijgave van de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve om 20:00 uur. Meerdere bankiers lieten zich somber uit over de Amerikaanse groeivooruitzichten, door de impact van bankencrisis die de kredietverlening aantast, waardoor recessievrees weer de overhand kreeg onder beleggers.

De vergadering vond wel plaats op 22 maart, toen de onzekerheid over banken groot was en de volatiliteit op de aandelenmarkten hoog.

De vrees voor de bankencrisis is intussen naar de achtergrond verdwenen. Warren Buffett zei in een interview met zakenzender CNBC er een miljoen dollar om te verwedden dat geen Amerikaanse spaarder een cent spaargeld zal kwijtraken dit jaar, als er een bank mocht omvallen. Aandeelhouders zijn in dat scenario wel hun geld kwijt.

Berenberg benadrukte woensdag in een rapport wel dat het klimaat voor de grote Nederlandse en Belgische banken gunstig is. Er is geen echte concurrentie om spaargeld en daarom hoeven de banken hun spaarrentes niet te verhogen, terwijl krediet wel veel duurder is geworden.

Azië en olie

De Aziatische hoofdindices koersen vanochtend verdeeld en noteren binnen een bandbreedte van slechts enkele tienden van een procent ten opzichte van het slot van woensdag.

Uit China kwam het nieuws dat de Chinese export in maart verrassend is gegroeid met maar liefst 14,8 procent, na een krimp van vijf maanden op rij. De import daalde in maart nog wel met 1,4 procent, maar de daling was minder dan verwacht.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York 2,1 procent hoger op 83,26 dollar, met dank aan onder meer de meevallende inflatiecijfers. Analisten interpreteerden de data als een signaal dat consumenten meer geld zullen hebben om uit te geven aan reizen, waardoor de vraag naar olie wordt gestimuleerd.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag vooral de Duitse inflatie in maart en de Amerikaanse producentenprijzen.

Het CBS maakte vanochtend al bekend dat de Nederlandse inflatie in maart 4,4 procent bedroeg, na een inflatie van 8,0 procent in februari en van 7,6 procent in januari. In september piekte de inflatie op 14,5 procent. De afname van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie.

Beleggers maken ondertussen hun borst nat voor de start van het cijferseizoen, waarbij onder meer cijfers van financials onder de loep zullen worden gelegd.

Vooral zal gekeken worden in welke mate de bankencrisis de winsten heeft beïnvloed en of de koersen van financiële waarden niet te veel zijn afgestraft. Vrijdag staan onder meer de Amerikaanse banken Wells Fargo, JPMorgan en Citigroup op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Fagron heeft in de eerste drie maanden van 2023 ruim meer omzet behaald dan voorzien en herhaalde de outlook voor heel dit jaar.

Fastned heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet verder zien aantrekken en verwacht dit jaar een positieve EBITDA te boeken, maar liet ook weten vertraging te ondervinden bij de realisatie van nieuwe laadstations.

Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor ABN AMRO van 18,10 naar 18,20 euro, bij handhaving van het Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 0,4 procent tot 4.091,95 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.646,50 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 11.929,34 punten.