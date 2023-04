Fastned ziet omzet verder groeien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet verder zien aantrekken en verwacht dit jaar een positieve EBITDA te boeken, maar liet ook weten vertraging te ondervinden bij de realisatie van nieuwe laadstations. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van het snellaadbedrijf. "2023 is goed begonnen voor Fastned, want we zagen onze laadomzet opnieuw meer dan verdubbelen ten opzichte van vorig jaar, dankzij de aanhoudende sterke groei van de vraag naar snelladen en een steeds groter wordend netwerk van Fastned-stations", aldus CEO Michiel Langezaal. "Ik ben om vele redenen enthousiast over 2023." Fastned boekte een omzet van 13,3 miljoen euro, wat een stijging op jaarbasis betekende van 132 procent. De brutowinst nam ook fors toe, met 188 procent tot 9,4 miljoen euro. ING mikte vooraf evenwel op een omzet van 15,2 miljoen euro. De omzetstijging is te danken aan een hogere vraag naar opladen op grond van de sterke verkoop van elektrische voertuigen in alle markten, aldus het bedrijf. In het eerste kwartaal kwamen er 13 nieuwe laadlocaties bij, waardoor het totale aantal verworven locaties 389 bedraagt. Vertraging Fastned verwacht dit jaar minstens 60 nieuwe stations te bouwen tot een totaal van 304. ING had verwacht dat Fastned voor 75 stations zou gaan. Het snellaadbedrijf merkte op dat aanbestedingsprocedures voor nieuwe locaties langer duren dan verwacht, terwijl er ook vertragingen zijn bij netaansluitingen in Nederland. Dit zorgt ervoor dat de doelstelling van 400 stations pas in 2025 wordt behaald. Aanvankelijk mikte Fastned op 400 stations voor het einde van 2024. Fastned verwacht nu eind 2024 meer dan 350 stations te hebben gebouwd. Outlook De onderliggende EBITDA moet in heel 2023 positief zijn. Fastned concretiseerde dit niet. ING mikt op een resultaat van 9 miljoen euro. Zoals eerder aangekondigd, wordt verwacht dat de operationele EBITDA-marge in 2025 meer dan 40 procent zal bedragen. De gemiddelde jaaromzet per stations in 2025 moet meer dan 400.000 euro bedragen en moet in 2030 boven de 1 miljoen euro liggen. Bron: ABM Financial News

