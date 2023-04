FD: Philips in Italië op de vingers getikt om trage vervanging apneu-apparaten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips moet van de Italiaanse rechter haast maken met de vervanging van ondeugdelijke apneu-apparaten. Dit schreef Het Financieele Dagblad. Een rechtbank in Italië legde Philips in de apneuzaak een dwangsom van 20.000 euro per dag op, als de terugroepactie niet uiterlijk 30 april afgerond is. Volgens de krant is de kans dat Philips dat lukt niet groot en zijn Italiaanse patiënten gedwongen hun oude Philips-apparaten te blijven gebruiken, terwijl vorig jaar volgens Philips 90 procent van de vervangende apparaten klaar waren. Het gaat in Italië om tienduizenden apparaten die niet goed werken en daarvan was eind 2022 nog geen derde vervangen, terwijl de actie al anderhalf jaar liep. Philips overweegt tegen de uitspraak van de Italiaanse rechter in beroep te gaan, zo meldde het bedrijf desgevraagd aan de krant. Bron: ABM Financial News

