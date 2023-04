Europese beurzen openen waarschijnlijk vlak tot licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke tot licht hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 6 punten voor de Duitse DAX, een plus van 40 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

Het zwaartepunt lag gisteren bij de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers. Uit die cijfers bleek dat de Amerikaanse inflatie in maart op jaarbasis is gedaald van 6,0 procent naar 5,0 procent, terwijl de kerninflatie steeg van 5,5 procent naar 5,6 procent.

"Het rapport heeft eindelijk positief nieuws opgeleverd", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Het was cruciaal om vandaag een verbetering te zien, aangezien de Fed weinig manoeuvreerruimte heeft", voegde hij toe. "De cijfers bevestigen dat de Fed niet meer zo hard hoeft te werken en dat het tijd is om het wat rustiger aan te doen met renteverhogingen", aldus Aslam.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Prosus leverde in Amsterdam 6,2 procent in, nadat die van Tencent in Hongkong bijna vijf procent verloor. Prosus zal nog eens 96 miljoen aandelen Tencent aanmelden in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, om de handel in deze aandelen mogelijk te maken. Dit zou een opmaat kunnen zijn na de verkoop van meer aandelen Tencent door Prosus.

BASF steeg 0,8 procent. Het Duitse bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal 13,4 procent minder omzet geboekt door aanzienlijk lagere volumes, terwijl de EBIT en nettowinst de analistenverwachtingen juist ruim overtroffen.

In Parijs ging Publicis Groupe aan kop met een winst van 1,5 procent. STMicroelectronics verloor 1,7 procent.

In Frankfurt steeg BMW 1,7 procent en Munich re won 1,3 procent, terwijl Merck 7,4 procent lager sloot.

En in Brussel kreeg AB InBev opnieuw een tik. De brouwer daalde 3,3 procent.

Euro STOXX 50 4.334,03 (0,0%)

STOXX Europe 600 462,38 (+0,1%)

DAX 15.703,60 (+0,3%)

CAC 40 7.396,94 (+0,1%)

FTSE 100 7.824,84 (+0,5%)

SMI 11.231,99 (-0,3%)

AEX 759,54 (-0,5%)

BEL 20 3.801,69 (-0,4%)

FTSE MIB 27.629,34 (+0,4%)

IBEX 35 9.278,70 (+0,4%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag vlak.

Amerikaanse aandelen zagen woensdag tegen het einde van de handelsdag de aanvankelijke winsten vervliegen, nadat uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed bleek dat de centraal bankiers verwachten dat de bankencrisis dit jaar een economische vertraging zal veroorzaken.

Uit de notulen bleek dat Fed-functionarissen zich zorgen maken over de impact van de bankencrisis op de economie. De functionarissen, die dagen na de ineenstorting van Silicon Valley Bank bijeenkwamen, waren het erover eens dat de stress in de banksector de Amerikaanse economische groei zou vertragen, wat er toe leidde dat de functionarissen hun ramingen voor het piekpercentage, dat nodig zou zijn om de inflatie onder controle te krijgen, neerwaarts bijstelden.

Daarnaast was er aandacht voor Amerikaanse inflatiecijfers. Uit de cijfers bleek dat de Amerikaanse inflatie in maart op jaarbasis is gedaald van 6,0 procent naar 5,0 procent, terwijl de kerninflatie steeg van 5,5 procent naar 5,6 procent.

Marktvolgers merkten op dat ondanks de daling de Amerikaanse inflatie in het algemeen nog steeds hoog is en dat er weinig uitzicht is op een snelle daling. Negatiever was dat de zogenaamde kerninflatie, waarbij voedsel en energie buiten beschouwing worden gelaten, steeg, concludeerden zij.

ING sprak desondanks van bemoedigende tekenen, "hoewel de stijging van non-food- en energieprijzen op maandbasis nog steeds hoger is dan gewenst, wat de Fed rechtvaardigt om de rentetarieven in mei opnieuw te verhogen", aldus ING.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 5,3 procent. De marktindex steeg van 217,9 tot 229,5.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,1 procent, ofwel 1,73 dollar, hoger op 83,26 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week licht zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de producentenprijzen en de wekelijkse steunaanvragen.

Bedrijfsnieuws

Beleggers kijken uit naar de eerstekwartaalcijfers die starten met de banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup op vrijdag. Handelaren zijn ingesteld op een teleurstelling, met veel shortposities. Volgens analisten van Evercore is die scepsis terecht, maar sommige analisten denken dat beleggers te somber gestemd zijn.

Volgens ING is al "heel veel" slecht nieuws ingeprijsd, inclusief mogelijk tegenvallende kwartaalcijfers. "Als macro- of bedrijfscijfers enigszins meevallen, zullen de koersen op Wall Street flink kunnen opveren", denkt de Nederlandse bank.

Emerson Electric wil National Instruments overnemen, meldde persbureau Bloomberg, waarbij sprake zou zijn van een bod van 60 dollar per aandeel. National Instruments steeg bijna 10,0 procent. Een vijandig bod van Emerson werd in januari nog afgewezen.

Bed Bath & Beyond meldde dat het 100 miljoen aandelen heeft verkocht voor 48,5 miljoen dollar in een deal met B. Riley Securities. Het aandeel daalde bijna 10.0 procent.

S&P 500 index 4.091,95 (-0,4%)

Dow Jones index 33.646,50 (-0,1%)

Nasdaq Composite 11.929,34 (-0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld.

Nikkei 225 28.132,72 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.327,91 (+0,0%)

Hang Seng 20.210,83 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0988. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0991 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0979 op de borden.

USD/JPY Yen 133,24

EUR/USD Euro 1,0988

EUR/JPY Yen 146,39

MACRO-AGENDA:

04:00 Handelsbalans - Maart (Chi)

08:00 Inflatie - Maart def. (Dld)

08:00 Industriële productie - Februari (VK)

08:00 Handelsbalans - Februari (VK)

11:00 Industriële productie - Februari (eur)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Producentenprijzen - Maart (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Delta Air Lines - Cijfers eerste kwartaal (VS)