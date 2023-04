Inflatie in Nederland flink omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in maart op jaarbasis gestegen, maar zoals eerder gemeld, veel minder dan in februari. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 4,4 procent op jaarbasis, na een inflatie van 8,0 procent in februari en van 7,6 procent in januari. In september piekte de inflatie op 14,5 procent.

Eind maart publiceerde het CBS al een snelle raming van de inflatie over maart, die toen ook uitkwam op 4,4 procent.

De afname van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie. In maart was energie 36,5 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. In februari waren de prijzen 2,9 procent lager.

Motorbrandstoffen hadden ook een neerwaarts effect op de inflatie. De prijzen waren in maart 20,8 procent lager ten opzichte van een jaar eerder. In februari waren motorbrandstoffen 9,4 procent goedkoper. In maart 2022 betaalden consumenten gemiddeld 2,29 euro voor een liter Euro 95, dit jaar betaalden consumenten gemiddeld 1,81 euro. Een liter diesel kostte in maart vorig jaar gemiddeld 2,12 euro, dit jaar was dat 1,63 euro.