Chinese export in maart onverwacht sterk gestegen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China heeft in maart aanzienlijk meer geëxporteerd dan voorzien, terwijl de daling van de import ook meeviel. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Chinese overheid. In dollars nam de export in maart met 14,8 procent op jaarbasis toe. De markt had echter een daling verwacht van 7,0 procent. In de eerste twee maanden van het jaar daalde export met 6,8 procent. De Chinese import daalde op jaarbasis met 1,4 procent, en dat is beduidend geringer dan de verwachte afname met 5,0 procent. Het Chinese handelsoverschot kwam in maart uit op 88,19 miljard dollar tegen een verwachting van slechts 41,0 miljard dollar. Gerekend in yuan steeg de export in maart op jaarbasis met 23,4 procent, terwijl de import met 6,1 procent toenam. Bron: ABM Financial News

