Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, na een Amerikaans inflatierapport, waaruit bleek dat de inflatie is gedaald. Analisten interpreteerden de data als een signaal dat consumenten meer geld zullen hebben om uit te geven aan reizen, waardoor de vraag naar olie wordt gestimuleerd. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week licht zijn gestegen. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 7 april zijn gestegen met 0,6 miljoen vaten tot 470,5 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 0,3 miljoen vaten tot 222,2 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 0,6 miljoen vaten tot 112,4 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 89,3 procent. Dat was een week eerder 89,6 procent. De prijs voor een vat ruwe olie zag zich tevens gesteund door een hernieuwd optimisme over de vooruitzichten voor de Chinese vraag, in de nasleep van de op 2 april aangekondigde productieverlagingen door OPEC+. Saoedi-Arabië en andere leden van de OPEC kondigden een collectieve verlaging van de productie aan van 1,15 miljoen vaten per dag tot het einde van het jaar. Rusland zei zijn eerder aangekondigde verlaging van 500.000 vaten per dat te verlengen tot het einde van het jaar. Maar beleggers blijven zich toch zorgen maken over de mogelijkheid van een scherpe [economische] neergang, als gevolg van agressieve verkrapping van het monetair beleid door de Federal Reserve en andere grote centrale banken. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 2,1 procent, ofwel 1,73 dollar, hoger op 83,26 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

