Fed functionarissen bezorgd over impact bankencrisis op Amerikaanse economie - notulen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Fed-functionarissen maakten zich tijdens de laatste beleidsvergadering eind maart grote zorgen over de impact van de bankencrisis op de economie. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. De functionarissen van de Federal Reserve, die dagen na de ineenstorting van Silicon Valley Bank bijeenkwamen, waren het erover eens dat de stress in de banksector de Amerikaanse economische groei zou vertragen, zo bleek uit de notulen. Volgens de notulen zeiden 'veel' functionarissen dat de waarschijnlijke effecten van de bankenstress ertoe hadden geleid dat ze hun ramingen van het piekrentepercentage dat nodig zou zijn om de inflatie onder controle te krijgen, neerwaarts hadden bijgesteld. Tijdens de tweedaagse bijeenkomst op 21 en 22 maart verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente met 25 basispunten, waardoor de federal funds rate steeg naar een bandbreedte van 4,75 tot 5,00 procent. De stemming was unaniem. Het was de negende keer op rij dat de Amerikaanse centrale bank de rente verhoogde. Uit de notulen bleek dat er een sterke overtuiging heerste om een pas op de plaats te maken met het verhogen van de rente. Verschillende functionarissen merkten op dat ze hadden overwogen of een pauze gepast zou zijn. Ze meldden ervan overtuigd te zijn dat de [nood]maatregelen van de Fed in samenwerking met andere overheidsinstanties hadden bijgedragen tot kalmte en het verkleinen van de risico's op korte termijn. Het uiteindelijke besluit om de rente te verhogen, viel na het besef dat de inflatie nog steeds veel te hoog is en dat verdere renteverhogingen nodig zouden kunnen zijn om deze te temperen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.