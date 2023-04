Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.126,42 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.867,27 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger op 12.061,59 punten. Het zwaartepunt lag woensdag bij de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers. Uit de cijfers bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in maart op jaarbasis zijn gedaald van 6,0 procent naar 5,0 procent, terwijl de kerninflatie steeg van 5,5 procent naar 5,6 procent. Marktvolgers merkten op dat ondanks de daling de Amerikaanse inflatie in het algemeen nog steeds hoog is en dat er weinig uitzicht is op een snelle daling. Negatiever was dat de zogenaamde kerninflatie, waarbij voedsel en energie buiten beschouwing worden gelaten, steeg, concludeerden zij. ING sprak desondanks van bemoedigende tekenen, "hoewel de stijging van non-food- en energieprijzen op maandbasis nog steeds hoger is dan gewenst, wat de Fed rechtvaardigt om de rentetarieven in mei opnieuw te verhogen", aldus ING. Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 5,3 procent. De marktindex steeg van 217,9 tot 229,5. Later op de dag publiceert de Federal Reserve de notulen van zijn laatste beleidsvergadering. De euro/dollar noteerde op 1,0998. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0971 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0910 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 2,0 procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week licht zijn gestegen. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de producentenprijzen en de wekelijkse steunaanvragen. Bedrijfsnieuws Beleggers kijken uit naar de eerstekwartaalcijfers die starten met de banken JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup op vrijdag. Handelaren zijn ingesteld op een teleurstelling, met veel shortposities. Volgens analisten van Evercore is die scepsis terecht, maar sommige analisten denken dat beleggers te somber gestemd zijn. Volgens ING is al "heel veel" slecht nieuws ingeprijsd, inclusief mogelijk tegenvallende kwartaalcijfers. "Als macro- of bedrijfscijfers enigszins meevallen, zullen de koersen op Wall Street flink kunnen opveren", denkt de Nederlandse bank. Emerson Electric wil National Instruments overnemen, meldde persbureau Bloomberg, waarbij sprake zou zijn van een bod van 60 dollar per aandeel. National Instruments steeg 9,9 procent. Een vijandig bod van Emerson werd in januari nog afgewezen. Bed Bath & Beyond meldde dat het 100 miljoen aandelen heeft verkocht voor 48,5 miljoen dollar in een deal met B. Riley Securities. Het aandeel daalde 7,4 procent. Bron: ABM Financial News

