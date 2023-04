Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 462,38 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 15.703,60 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.396,94 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 7.824,84 punten. Het zwaartepunt lag woensdag bij de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers. Uit die cijfers bleek dat de Amerikaanse inflatie in maart op jaarbasis is gedaald van 6,0 procent naar 5,0 procent, terwijl de kerninflatie steeg van 5,5 procent naar 5,6 procent. "Het rapport heeft eindelijk positief nieuws opgeleverd", zei marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Het was cruciaal om vandaag een verbetering te zien, aangezien de Fed weinig manoeuvreerruimte heeft", voegde hij toe. "De cijfers bevestigen dat de Fed niet meer zo hard hoeft te werken en dat het tijd is om het wat rustiger aan te doen met renteverhogingen", aldus Aslam. De euro/dollar noteerde op 1,0979. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0912 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0910 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,3 procent hoger. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week licht zijn gestegen. Bedrijfsnieuws Het aandeel Prosus leverde in Amsterdam 6,2 procent in, nadat die van Tencent in Hongkong bijna vijf procent verloor. Prosus zal nog eens 96 miljoen aandelen Tencent aanmelden in het clearingsysteem van de beurs van Hongkong, om de handel in deze aandelen mogelijk te maken. Dit zou een opmaat kunnen zijn na de verkoop van meer aandelen Tencent door Prosus. BASF steeg 0,8 procent. Het Duitse bedrijf heeft in het afgelopen kwartaal 13,4 procent minder omzet geboekt door aanzienlijk lagere volumes, terwijl de EBIT en nettowinst de analistenverwachtingen juist ruim overtroffen. In Parijs ging Publicis Groupe aan kop met een winst van 1,5 procent. STMicroelectronics verloor 1,7 procent. In Frankfurt steeg BMW 1,7 procent en Munich re won 1,3 procent, terwijl Merck 7,4 procent lager sloot. En in Brussel kreeg AB InBev opnieuw een tik. De brouwer daalde 3,3 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.107,88 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

