LVMH boekt meer omzet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LVMH heeft in het eerste kwartaal meer omzet geboekt dan verwacht, dankzij de heropening van China na coronabeperkingen en meer internationaal vliegverkeer. De Franse luxegoederenreus, die onder andere modehuis Dior, tassenmerk Louis Vuitton en de juweliers Bulgari en Tiffany in portefeuille heeft, boekte een omzet van 21,0 miljard euro. Dit was 17 procent meer dan de 18 miljard euro een jaar eerder en ook een miljard euro meer dan analisten hadden voorzien. De mode- en tassen-winkels boekten meer dan 10 miljard euro omzet, een plus van 18 procent. De keten van duty free-winkels op luchthavens, DFS, groeide zelfs met 28 procent, dankzij terugkerend internationaal verkeer naar de belangrijke bestemmingen Hongkong en Macau. De schoonheidsartikelenketen Sephore zag zijn marktaandeel toenemen, meldde het bedrijf. Parfums en cosmetica groeiden 10 procent en horloges en juwelen 11 procent. LMVH vertrouwt erop zijn leidende marktpositie in luxegoederen te kunnen versterken in de komende tijd, ondanks economische en geopolitieke onzekerheden. Bron: ABM Financial News

